La NHA renoue avec la victoire

La Neuchâtel Hockey Academy renoue avec la victoire. Les hockeyeuses des Patinoires du Littoral se sont imposées 3-2 contre l'EV Bomo samedi en Ligue A féminine. Une victoire au caractère pour les Neuchâteloises.

Les Hirondelles ont encaissé le premier but à la fin du premier tiers. Mais elles ont su réagir rapidement dans la deuxième partie de la rencontre en marquant après moins de trois minutes. L'EV Bomo a repris l'avantage à la 31e minute et à nouveau, la NHA a rebondit moins de trois minutes après en égalisant à 2-2. Les Hirondelles ont pris pour la première fois l'avantage dans la rencontre dans le dernier tiers (52e) pour ne plus lâcher et remporter une victoire importante. Ce succès leur permet de reprendre la 4e place du classement de Ligue A féminine aux dépens de leur adversaire du jour. /lyg