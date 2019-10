Le HC La Chaux-de-Fonds essuie une quatrième défaite consécutive

Le HCC en panne sèche. Les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont été battus 4-0 par le SC Langenthal vendredi soir à la patinoire des Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles concèdent ainsi leur quatrième revers de rang en championnat.

Les premières minutes de jeu ont été très disputées. Les deux équipes ont eu l’occasion de se montrer menaçantes devant le but adverse. Les Chaux-de-Fonniers auraient même pu profiter d’une double supériorité numérique, peu avant la dixième, pour ouvrir la marque, mais le jeu de puissance des hommes de Mikael Kvarnström n’a pas fait mouche. C’est finalement le SC Langenthal qui a trouvé le chemin des filets peu avant la première pause. Simon Sterchi est parvenu à tromper la vigilance de Matteo Ritz d’un superbe tir dans la lucarne.

Un espoir de courte durée

Au retour des vestiaires, le HC La Chaux-de-Fonds a rapidement déchanté. Malgré une envie assez claire de créer du jeu et d’aller de l’avant, les Abeilles se sont fait surprendre, en infériorité numérique, par Dario Kummer à la 25e. Pire, la troupe de Mikael Kvarnström a encaissé un troisième but, peu après la mi-match, par l’intermédiaire de Stefan Tschannen.

Dans le dernier tiers, les Chaux-de-Fonniers ont tout tenté pour revenir dans la partie, sans réussite. C’est même Vincenzo Küng qui a pu profiter d’un contre pour aller crucifier une dernière fois une défense un peu trop laxiste et porter la marque au 4-0 final.

Le constat est amer pour le HCC qui concède ainsi sa quatrième défaite de suite en championnat. Mais les hommes de Mikael Kvarnström n’ont surtout plus inscrit le moindre but depuis trois matches ! Une situation délicate et inquiétante sur laquelle revient l’attaquant et capitaine du HC La Chaux-de-Fonds, Adam Hasani :