Le HCC perd encore 1-0

Il n’y a pas de résultat plus frustrant pour un hockeyeur : pour la deuxième fois en l’espace de trois jours, le HC La Chaux-de-Fonds a perdu 1-0 contre le HC Thurgovie mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Le seul but de la partie a été inscrit à la 24e minute de jeu par Adam Rundqvist en supériorité numérique.

Ainsi après avoir déjà séché sur leur copie samedi à Weinfelden, les joueurs de Mikael Kvarnström se sont montrés incapables de faire mieux devant leur public. Les 1'555 spectateurs des Mélèzes ont quitté la patinoire plutôt frustrés. Ils n’ont senti le vent de révolte se lever que dans le dernier quart d’heure de jeu. Pour le reste, le HCC n’a pas vraiment fait mine de se livrer totalement à fond pour l’emporter.

Mais c’est bien la stérilité offensive du club chaux-de-fonnier qui, aujourd’hui, inquiète en priorité : il faut retrouver le chemin des filets…, et vite. De quoi remettre le groupe sur le bon rail et reprendre confiance car après six victoires de rang, le HCC vient d’aligner trois défaites. /mne