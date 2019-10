Le CP Fleurier sourit, Star Chaux-de-Fonds grimace

Le HC Star Chaux-de-Fonds est lui en difficulté dans ce début de championnat de 2e ligue. Les joueurs de Steve Pochon ont perdu 5-2 sur la glace du HC Delémont-Vallée vendredi. Menés 2-0 après 24 minutes de jeu, les Stelliens ont pu revenir à la hauteur des Jurassiens grâce aux réussites de Florent Teuscher (37’22) et de Lionel Houriet (45’33). Mais le HC Delémont-Vallée a repris deux longueurs d’avance en moins d’une minute dans le dernier tiers. Le HC Star Chaux-de-Fonds n’a pas pu revenir et a même encaissé un 5e but dans la dernière minute de la rencontre.

Au classement, les Stelliens sont en difficulté et pointent au 8e rang avec 2 points, devant le HC Le Locle, dernier avec 0 point mais un match en moins. /lyg