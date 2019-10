Fin de série pour le HC La Chaux-de-Fonds

Dans le deuxième tiers-temps, les débats se sont équilibrés mais les Hauts-Valaisans ont finalement aggravé le score à la 37e par Oliver Achermann avant qu’Adam Hasani n’inscrive le premier but des Abeilles à 20 secondes de la deuxième sirène.

Au retour des vestiaires, les Chaux-de-Fonnier ont tout tenté pour revenir dans la rencontre et c’est une nouvelle fois Adam Hasani qui a pu inscrire le 4-2 et ramener le HCC dans la course à sept minutes du terme de la partie. Mais malgré quelques tentatives en fin de match, le score ne bougera plus.

Suite à ce revers, le HC La Chaux-de-Fonds retombe à la 4e place du classement à deux points du leader de Swiss League, le HC Ajoie.

Les hockeyeurs des Mélèzes doivent maintenant oublier ce faux pas avant de se concentrer sur le déplacement à Thurgovie samedi soir. /gjo