Le HC La Chaux-de-Fonds poursuit sa belle série

Quatre à la suite pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les hockeyeurs des Montagnes neuchâteloises ont dominé, mardi soir aux Mélèzes, Winterthour 3-1 lors de la septième journée de Swiss League. Avec cette victoire, le HCC s’offre un quatrième succès consécutif.





Sept minutes de folie

Le premier tiers a vu les Chaux-de-Fonniers se casser les dents sur le bloc défensif mis en place par les banlieusards zurichois. En face, Winterthour a tenté sa chance en contre mais a manqué de clairvoyance dans le dernier geste. Avec ces ingrédients, la première période s’est logiquement terminée sur le score de 0-0. Au retour des vestiaires, la troupe de Mikael Kvarnström a mis plus de rythme dans son jeu et a pu ouvrir le score à la demi-heure grâce à Alain Miéville. Dans l’euphorie de ce 1-0, le HCC a réussi à doubler la mise deux minutes plus tard grâce à un tir somptueux de Makai Holdener. Les Abeilles pensaient avoir fait le plus dur, mais à la 37e minute, Steve Mason a réduit l’écart en reprenant de manière acrobatique un rebond accordé par Christophe Bays. Malgré cela, le HC La Chaux-de-Fonds a pu retourner au vestiaire après 40 minutes en menant 2-1.





Une fin de match à suspense

Mené au score à l’entame de l’ultime période, Winterthour a mis le nez à la fenêtre et s’est créé plusieurs occasions nettes. Cependant, les Zurichois se sont à chaque fois heurtés à un Christophe Bays très à son affaire. Les Abeilles ont fait le dos rond et ont procédé par contre-attaques. La libération est finalement venue de la crosse de Brett Cameron qui a pu inscrire le 3-1 dans la cage vide à un peu plus d’une minute du terme de la rencontre.

Le HCC cueille ainsi une quatrième victoire consécutive et remonte au cinquième rang de Swiss League à égalité de points avec Thurgovie et Langenthal respectivement troisième et quatrième. Vendredi, la troupe de Mikael Kvarnström se déplacera en Suisse centrale pour y défier Zoug Academy. /dpi