Le HC Uni et ses ambitions pour la prochaine campagne

Les Aigles sont prêts à prendre leur envol.

Le HC Université entamera officiellement sa saison samedi aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel. Il y affrontera le HC Vallée de Joux pour son premier match en 1re ligue de hockey sur glace.

Après une préparation avec du bon et du moins bon (5 matches, 3 victoires pour 2 défaites), l’entraîneur, et general manager, Marc Gaudreault se dit globalement satisfait de l’état de forme et du niveau de son équipe.