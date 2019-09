Les Hirondelles du Littoral prêtes au décollage

Les Hirondelles du Littoral s’apprêtent à prendre leur envol. Le championnat de Ligue A féminine de hockey sur glace – dénommé aussi Women’s League – débute en effet le week-end des 14 et 15 septembre prochains.

La Neuchâtel Hockey Academy - alias les Hirondelles du Littoral – entame sa dixième saison au plus haut niveau. Fondé en 1999, le club neuchâtelois n’a cessé de se développer depuis lors. Il rassemble aujourd’hui des hockeyeuses en provenance de l’ensemble de la Suisse romande. Et il compte trois équipes (Ligue A, C et D).

La saison dernière, la Neuchâtel Hockey Academy avait pris la troisième place du championnat. La formation dirigée par Yan Gigon n’est d’ailleurs jamais parvenue à faire mieux. L’objectif de cette saison saute aux yeux : «C’est de parvenir à se qualifier pour la finale des play-off » insiste la présidente du club, Laure Aeschimann.

Faut-il encore s’en donner les moyens ? L’effectif a été étoffé dans ce sens et il comprend quatre mercenaires. Peu concluante lors de l’exercice précédent, la piste nord-américaine a été abandonnée au profit de trois joueuses françaises : Margot Desvignes, Gwendoline Gendarme et Marie-Pierre Pelissou.

La quatrième mercenaire n’est autre que l’inusable tchèque, Simona Studentova. Âgée de 33 ans, celle-ci va entamer sa sixième saison avec le club féminin du Littoral neuchâtelois. La saison dernière, elle avait totalisé 27 points en 20 rencontres.