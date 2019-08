Le HCC largement battu face à Ajoie

Enchaînement de matches compliqué pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles se sont inclinées nettement 6-2 mercredi soir contre le HC Ajoie à la patinoire du Voyeboeuf lors d’un match amical en vue de la reprise du championnat de Swiss League de hockey sur glace.

Au lendemain de leur déplacement à Grenoble, qui s’était soldé par une victoire 4-3 après les prolongations, les joueurs des Mélèzes ont manqué leur début de rencontre. Le score était déjà de 3-0 après 9 minutes de jeu, et même 4-0 à l’issue du premier tiers temps, grâce à des réussites de Jonathan Hazen, Nicolas Thibaudeau, Kevin Ryser et de l’ancien Chaux-de-Fonnier Devin Müller. À noter que trois des six buts ont été encaissés par les Chaux-de-Fonniers en infériorité numérique. Adam Hasani (37e)et Timothy Coffman (50e) ont sauvé l’honneur pour le HCC.

La prochaine rencontre amicale du HC La Chaux-de-Fonds est prévue jeudi prochain, le 29 août, à domicile face aux Spartiates de Marseille. /lre