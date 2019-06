Olivier Calame sera le nouveau président du HCC

Une saison pour aller chercher le titre

Lors de la présentation de l’équipe chaux-de-fonnière pour la saison 2019-2020, le conseil d’administration n’a pas tourné autour du pot concernant l’objectif sportif du club. Le HCC vise le titre de champion de Swiss League. L’équipe a été renforcée en ce sens avec notamment les arrivées de Frédéric Iglesias et de Makai Holdener. L’assemblée générale de jeudi soir a aussi mis en avant le fait que désormais, les Juniors Élites seront englobés dans le mouvement Juniors et non plus dans la Société Anonyme (SA). Ce transfert est effectué dans le but d’une uniformisation des équipes juniores du HCC.

La rénovation de la patinoire est sur la bonne voie

Le chef du Service des sports de la ville de la Chaux-de-Fonds, Rolf Aeberhard, était présent jeudi soir. Il a apporté de bonnes nouvelles concernant le futur complexe sportif des Mélèzes. Si tout va bien, le début des travaux pourrait commencer en 2022. /dpi