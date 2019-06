Les 100 ans du HCC en famille

C'est plutôt rare à l'aube de l'été: les supporters et bénévoles du HC La Chaux-de-Fonds se réunissent ce samedi pour célébrer les 100 ans de leur club favori. À l'occasion de ce centenaire, une journée des familles est organisée autour de la patinoire des Mélèzes. Tournoi de streethockey, jeux gonflables pour enfants et diverses animations sont au programme. En soirée, place à un afterwork en musique, puis deux soirées distinctes: une silent party à l'extérieur et une soirée électro dans la patinoire métamorphosée pour l'occasion en discothèque.

Les célébrations du centenaire se poursuivront encore cet automne. En attendant, vous pouvez retrouver notre émission spéciale du 2 février consacrée à l'histoire du club lors du lancement de ces festivités. /lre