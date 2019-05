La Suisse se frottera aux champions finlandais en 2020

La Suisse défiera la Finlande, tenante du titre, dès la phase de groupes du championnat du monde 2020 de hockey sur glace. Ces joutes auront lieu à Zurich et Lausanne du 8 au 24 mai. La composition des groupes a été dévoilée mardi. La sélection de Patrick Fischer évoluera sur les bords de la Limmat. Elle se frottera aussi à la Russie, aux Etats-Unis, à la Lettonie, à la Norvège, à l'Italie et au Kazakhstan. Lausanne sera le théâtre des rencontres du groupe A et accueillera pour sa part le Canada, la République tchèque et la Suède comme têtes d'affiche. La nouvelle patinoire de Malley abritera également les matches de l'Allemagne, de la Slovaquie, du Danemark, du Belarus et de la Grande-Bretagne. /ats-emu