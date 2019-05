Le HCC présente son nouveau coach

Un vent suédois souffle sur les Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds a présenté son nouvel entraîneur ce jeudi. Mikael Kvarnström reprend les rênes du club de hockey sur glace de Swiss League après la finale perdue la saison dernière. Une situation qui ne le met pas particulièrement sous pression : « il faut une certaine personnalité pour devenir entraîneur parce que la pression, tu la ressens tous les jours. Pour moi, les résultats de la saison dernière prouvent que le HCC est une bonne équipe, avec de bons joueurs. C’est donc positif ».

À 43 ans – il est né le 25 avril 1976 – « Mika » a déjà une longue carrière d’entraîneur derrière lui. Une blessure aux adducteurs l’a contraint à raccrocher les patins à 21 ans à peine. Devenu coach un an plus tard, le Suédois a pas mal bourlingué : quelques mois en France avant un passage par l’Italie, puis six ans dans sa Suède natale avant de mettre le cap vers la Norvège où il a passé les six dernières saisons. L’offre du HCC était de celle qui ne se refuse pas : « Quand tu as la chance de venir en Suisse, tu dois la saisir, » dit-il. « La Suisse est un pays de hockey. La décision a été facile à prendre. »





Hockey champagne

Les habitués des Mélèzes ont de quoi se réjouir. Mikael Kvarnström est un adepte du jeu offensif, loin du cliché de l’entraîneur suédois. « Pour moi, le hockey est un divertissement, un spectacle. Mon plan A, c’est de développer un jeu agressif, du hockey moderne et rapide, » explique-t-il.

Venu à La Chaux-de-Fonds en voiture pour prendre la température de l’équipe, le nouvel homme fort des Mélèzes reviendra à la fin du mois de juillet, pour la reprise des entraînements sur glace.





Peu de matches amicaux

Le staff du HCC a choisi un programme allégé pour les matches d’avant-saison. Seules six rencontres amicales sont au programme.

Comme chaque année, l’entrée aux matches amicaux est gratuite pour les abonnées, dix francs pour les autres.

La saison commence par le premier tour de la Coupe de Suisse, contre Viège. La date n’a pas encore été fixée. Quant au championnat, il reprend ses droits le vendredi 13 septembre. /mwi





Programme des matches amicaux