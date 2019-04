Berne champion !

Le CP Berne a marqué encore un peu plus la dernière décennie du hockey sur glace suisse de son empreinte. Dans leur antre, les ours ont décroché samedi soir le 16e titre de champion national de leur histoire, le cinquième sur les dix dernières années. Les Bernois ont dominé Zoug 2-1 lors de la cinquième manche de la finale des play-off de National League et remportent la série 4-1.

L’ancien Biennois Gaëtan Haas avait ouvert le score et Eric-Ray Blum a insrit le but du titre en fin de deuxième période. Lino Martschini avait égalisé entre temps. Gaëtan Haas, originaire de Bonfol dans le Jura, a d’ailleurs été l’un des grands artisans de ce sacre avec 4 buts et 2 assists en finale pour seulement quatre matches joués.

Poussés dans leurs derniers retranchements en quart et en demi-finale par Genève puis Bienne, les Bernois se sont montrés bien plus souverain face à Zoug malgré une défaite lors du premier match. Sevrés de titre en championnat depuis 21 ans (Zoug a remporté cette année la Coupe de Suisse), les joueurs de Suisse centrale échouent pour la deuxième fois de suite en finale après 2017. Leur bourreau de l’époque s’appelait déjà le CP Berne. /jpi