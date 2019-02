Le HCC est prêt pour les play-off

Le HC La Chaux-de-Fonds enchaîne une deuxième victoire consécutive. Après leur victoire de mardi contre Kloten, les hockeyeurs des Montagnes neuchâteloises ont remporté, vendredi soir à Porrentruy, le derby de l’Arc jurassien contre Ajoie 2-1 en Swiss League. Les Abeilles ont montré du caractère et une certaine rigueur défensive pour venir à bout du leader.





Devant son public, le HC Ajoie a immédiatement mis le HCC sous pression, mais le verrou préparé par Serge Pelletier s’est montré efficace. Petit à petit, les Abeilles sont montées en puissance et ont même ouvert la marque au quart d’heure grâce à un but plein d’opportunisme inscrit par Gaëtan Augsburger. Pendant le deuxième tiers, les Chaux-de-Fonniers se sont montrés beaucoup trop indisciplinés et ont concédé des pénalités évitables. Face au meilleur jeu de puissance de la ligue, la sanction ne s’est pas fait attendre. Thibault Frossard a profité d’un rebond accordé par Tim Wolf pour égaliser à la demi-heure. La fin du deuxième tiers fut extrêmement pénible pour la défense des Abeilles, malmenée par les artificiers jurassiens, mais cette dernière a fait preuve de solidarité pour garder le score à 1-1. L’ultime période s’est résumé à un jeu d’attaque-défense. Regroupé devant un Tim Wolf des grands soirs, le HCC a fait preuve d’un remarquable état d’esprit pour faire déjouer les attaquants ajoulots. Alors que l’on se dirigeait tout droit vers les prolongations, Gaëtan Augsburger a subtilement dévié un lancer de David Stämplfi pour donner un avantage décisif au HCC à cinq minutes du terme.





Au final, le HCC aura récité une partition digne d’une équipe de play-off. Les Abeilles ont fait preuve d’abnégation pour livrer une prestation défensive de premier choix et ont su faire tourner les détails à leur avantage. Tout n’a pas été parfait contre le voisin jurassien, mais les hommes de Serge Pelletier ont confirmé leur regain de forme à une semaine du début des séries éliminatoires.

Au classement, le HC La Chaux-de-Fonds réalise une bonne opération en revenant à une longueur de la première place détenue par le HCA. Les Abeilles doivent désormais s’imposer dimanche contre Biasca lors du dernier match de la saison régulière et espérer un faux-pas des Jurassiens face à Langenthal pour terminer la saison régulière en tête de Swiss League. /dpi