L’aventure s’arrête pour le HC Université Neuchâtel. Les Aigles ne participeront pas à la Coupe de Suisse 2019/2020. Les hockeyeurs neuchâtelois de 1re Ligue ont été battus 3-2 sur la patinoire du HC Saint-Imier mercredi soir lors du troisième et avant dernier tour qualificatif. Le HC Uni peut toutefois nourrir des regrets, il menait en effet 2-0 après 40 minutes de jeu et a encaissé le but de la défaite à 40 secondes du terme de la partie. /jpp