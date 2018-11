Le HCC s’est pris une claque

Le HC La Chaux-de-Fonds égare bêtement des points. Le club de la Métropole horlogère a largement perdu, vendredi soir à domicile, contre Thurgovie 6-2. Les Abeilles avaient le match en main avant de tomber dans la suffisance et d’offrir la victoire sur un plateau à leur adversaire.

Le HCC voulait confirmer sa victoire acquise de haute lutte dimanche dernier contre Langenthal et a donc commencé la rencontre pied au plancher. La troupe de Serge Pelletier s’est créée les occasions les plus dangereuses de la première période et a finalement ouvert le score par l’intermédiaire de Brett Cameron après un peu plus de 15 minutes. Ce dernier a profité d’un solo d’Adam Hasani dans la défense thurgovienne pour transpercer le portier Jannick Schwendener. C’est sur ce score de 1-0 que les deux équipes ont regagné le vestiaire.

Le deuxième tiers n’était vieux que de quatre minutes lorsqu’Alain Miéville, en fin renard des surfaces, inscrivait le 2-0 pour la formation des Mélèzes. À ce moment-là du match, le HCC semblait imperturbable et se dirigeait sereinement vers une deuxième victoire consécutive. Cependant, les hommes de Serge Pelletier ont alors fait preuve de suffisance dans leur jeu et Léonardo Fuhrer en profitait pour réduire la marque à la 27e minute de jeu. Pire encore pour les Chaux-de-Fonniers, Melvin Merola a profité de l’apathie de ces derniers pour ramener son équipe à 2-2, à trois minutes de la deuxième sirène.

L’ultime période a commencé de la pire des manières pour Daniel Carbis et ses coéquipiers. En effet, après quatre minutes de jeu, c’est Lars Frei qui permettait à Thurgovie de prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre. La 46e minute a été fatale au HCC. En l’espace de seulement douze secondes, Sami El–Assaoui puis Micahel Loosli ont fait passer le score de 3-2 à 5-2. Les Abeilles ont encore encaissé le 6-2 à dix minutes du terme de la rencontre par l’intenable Léonardo Fuhrer, impliqué sur quatre des six buts de son équipe vendredi soir. Malgré cette défaite surprise, les pensionnaires des Mélèzes restent en tête du classement avec un point d’avance sur leur dauphin Langenthal.

Le HC La Chaux-de-Fonds est tombé dans le piège que lui a tendu Thurgovie et l’a payé au prix fort. Il faudra désormais que Serge Pelletier et ses hommes tirent les leçons de cette rencontre avant leur long déplacement de dimanche à Winterthur. /dpi

Le télégramme :

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 2-6 (1-0 1-2 0-4)

1768 spectateurs.

Arbitres: Borga, Pitton/Betschart.

Buts: 16e Cameron (Hasani, Coffman) 1-0. 25e Miéville (Lüthi) 2-0. 27e Fuhrer (Merola) 2-1. 38e Merola (Fuhrer) 2-2. 45e Frei (Seiler, Fuhrer) 2-3. 47e (46'26'') El Assaoui (Vogel) 2-4. 47e (46'38'') Loosli 2-5. 51e Fuhrer (Frei, Merola) 2-6.

Pénalités: 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2' contre Thurgovie

Autres résultats :

Viège - Kloten 1-4 (0-3 1-0 0-1).

Ajoie - Langenthal 3-2 (0-1 1-1 2-0).

Biasca Ticino Rockets - EVZ Academy 0-2 (0-0 0-0 0-2).

Le classement :

1. La Chaux-de-Fonds 21/44 (71-55). 2. Langenthal 21/43 (66-44). 3. Ajoie 20/42 (70-41). 4. Viège 21/41 (73-56). 5. Olten 21/41 (89-61). 6. Kloten 20/33 (77-64). 7. Thurgovie 20/26 (60-55). 8. EVZ Academy 21/24 (52-74). 9. GCK Lions 20/20 (57-76). 10. Winterthour 19/13 (43-73). 11. Biasca Ticino Rockets 20/9 (29-88).