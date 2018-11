Le HCC paye cher son manque de réalisme

Le HC la Chaux-de-Fonds débute mal son week-end. Le club de hockey sur glace de la métropole horlogère a chuté, vendredi soir aux Mélèzes, face à son rival jurassien Ajoie 4-1. Les Abeilles ont commis trop de petites fautes pour espérer pouvoir l’emporter.

C’est le HCA qui a commencé la rencontre pied au plancher. Les hommes de Gary Sheehan ont mis énormément de pression sur la défense chaux-de-fonnière, mais ils se sont à chaque fois heurté à un très bon Tim Wolf impeccable en la circonstance. Ce premier tiers fut celui des gardiens, car une fois que les Abeilles commencèrent à mettre le nez à la fenêtre, c’est le portier ajoulot Joel Aebi qui faisait étalage de sa classe devant les 3303 spectateurs des Mélèzes. Les deux équipes regagnaient le vestiaire après 20 minutes sur le score de 0-0.

Après seulement deux minutes dans la deuxième période, Arnaud Montandon profitait d’une grossière erreur de la défense chaux-de-fonnière pour transmettre le palet à Mathias Joggi qui ne se faisait pas prier pour fusiller Tim Wolf et inscrire le 1-0. Le HCC a alors poussé pour égaliser, mais soit le manque de réalisme et de chance, soit les exploits répétés de Joel Aebi ont empêché les Abeilles de revenir au score. C’est finalement en toute fin de deuxième période que Patrick Zubler a pu égaliser en profitant d’un puck mal négocié par le portier jurassien. C’est donc sur le score de 1-1 que les deux équipes se quittaient après 40 minutes.

Le troisième tiers vit le HCA justifier pleinement son titre de meilleur power-play de Swiss League. Après deux minutes dans l’ultime période, Mathias Joggi inscrivit son deuxième but de la soirée en déviant subtilement un lancer d’Alain Birbaum alors que les Jurassiens évoluaient avec un homme de plus sur la glace. Le coup de buttoir survint quelques instants plus tard pour les Chaux-de-Fonniers lorsque Thibault Frossard inscrivit le 3-1 sur un service de Fabio Arnold. Ce troisième but fit beaucoup parler car il est vrai qu’au départ de l’action, Fabio Arnold se rend coupable d’une crosse haute… Toujours est-il que les arbitres ont validé la réussite. Les Abeilles sont ko debout et vont encaisser le 4-1 en toute fin de match sur une nouvelle réussite de Thibault Frossard.

La Chaux-de-Fonds a manqué de clairvoyance devant le but adverse et a commis trop de petites erreurs pour espérer l’emporter contre un adversaire du calibre d’Ajoie. Reste à corriger cela avant le périlleux déplacement à Viège dimanche./dpi

Le télégramme :

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 1-4 (0-0 1-1 0-3)

3303 spectateurs.

Arbitres: Erard/Mollard, Huguet/Schlegel.

Buts: 23e Joggi (Montandon) 0-1. 38e Zubler (Cameron, Coffman) 1-1. 42e Joggi (Birbaum, Devos/à 5 contre 4) 1-2. 44e Frossard (Arnold) 1-3. 53e Frossard (Wüst) 1-4.

Pénalités: 2 x 2' + 10' (Stämpfli) contre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2' + 10' (Joggi) contre Ajoie.

Autres résultats :

Kloten - Biasca Ticino Rockets 8-0 (4-0 1-0 3-0).

Olten - GCK Lions 5-3 (3-0 0-3 2-0).

Langenthal - Viège 4-1 (2-1 1-0 1-0).

Winterthour - Thurgovie 2-5 (0-1 0-2 2-2)

Le classement :

1. La Chaux-de-Fonds 16/37 (55-39). 2. Langenthal 17/37 (56-36). 3. Ajoie 16/36 (59-29). 4. Olten 17/33 (68-46). 5. Viège 17/32 (58-48). 6. Kloten 16/24 (62-52). 7. Thurgovie 17/23 (53-47). 8. GCK Lions 17/17 (51-63). 9. EVZ Academy 16/16 (37-61). 10. Winterthour 16/9 (37-67). 11. Biasca Ticino Rockets 17/9 (23-71)