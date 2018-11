Le HCC s'impose sans briller

Le HCC gagne dans la douleur. Les hockeyeurs chaux-de-fonniers l’ont emporté 2-1 aux tirs au but sur la glace de Zoug Academy mardi soir en Swiss League. Une rencontre dans laquelle les hommes de Serge Pelletier ont longtemps paru empruntés face à la jeune garde zougoise.

Après un premier tiers-temps compliqué pour les Abeilles et devant moins de 100 spectateurs, c’est finalement Alain Miéville qui a pu ouvrir la marque à 5 contre 4 sur un magnifique mouvement collectif (30’). Mais dans l’ultime tiers-temps, le HC La Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à tenir le score. Fabio Kläy (49’) est parvenu à égaliser à 1-1 pour les joueurs de Suisse centrale. Les dix dernières minutes ne donneront rien, les prolongations non plus, place à la loterie des tirs au but. Et à ce jeu-là les joueurs des Mélèzes se sont montrés intraitables. Adam Hasani, Timothy Coffman et Brett Cameron ont inscrit leurs trois faces à face et Tim Wolf a repoussé les trois tentatives zougoises.

Le HC La Chaux-de-Fonds ramène donc deux points de son déplacement à l’Academy Arena de Zoug. Ce cinquième succès de rang permet aux hommes de Serge Pelletier de rester leader du classement. /gjo





Télégramme





Zoug Academy - La Chaux-de-Fonds 1-2 tab (0-0 0-1 1-0 0-0 0-1)





91 spectateurs. Arbitres: Boverio/Gianinazzi, Haag/Huguet. Buts: 30e Miéville (Hasani, Stämpfli/à 5 contre 4) 0-1. 49e Kläy (Walz) 1-1. Tirs au buts: Welter -, Hasani 0-1; Bougro -, Coffman 0-2; Döpfner -, Cameron 0-3. Pénalités: 2 x 2' contre Zoug, 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.







Résultats et classement





Résultats: EVZ Academy - La Chaux-de-Fonds 1-2 tab (0-0 0-1 1-0 0-0). Olten - Winterthour 6-2 (0-1 4-0 2-1). GCK Lions - Langenthal 3-4 ap (2-0 0-3 1-0 0-1). Biasca Ticino Rockets - Thurgovie 1-6 (1-3 0-1 0-2).





Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 15/37 (54-35). 2. Langenthal 16/34 (52-35). 3. Viège 15/32 (57-41). 4. Ajoie 14/30 (52-28). 5. Olten 16/30 (63-43). 6. Kloten 15/21 (54-52). 7. Thurgovie 16/20 (48-45). 8. GCK Lions 16/17 (48-58). 9. EVZ Academy 16/16 (37-61). 10. Winterthour 15/9 (35-62). 11. Biasca Ticino Rockets 16/9 (23-63).