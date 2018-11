Les hockeyeurs suisses gagnent encore

Pour son deuxième match dans le cadre de la Deutschland Cup de hockey sur glace, la Suisse a dominé l'Allemagne 4-3 aux tirs au but samedi après-midi. Après avoir battu la Slovaquie 3-2, la sélection de Patrick Fischer signe donc un deuxième succès dans ce tournoi amical. Les Helvètes peuvent toutefois regretter d'avoir galvaudé une avance de deux buts. Yannick Herren et Noah Rod par deux fois ont, en effet, permis à la Suisse de mener 3-1 dans ce duel. Les hockeyeurs helvétiques ont toutefois concédé l'égalisation allemande à 40 secondes de la sirène finale, alors que les Allemands évoluaient avec six joueurs de champ.

Lors des tirs au but, Lino Martschini et Yannick Herren ont réussi leur essai, alors que Lukas Flüeler a bloqué les quatre tentatives allemandes. La Suisse terminera son tournoi dimanche contre la Russie. /ats+jpp+mle

Le télégramme :

Allemagne - Suisse 3-4 tab (1-2 0-1 2-0 0-0)

KönigPalast, Krefeld.

6113 spectateurs.

Arbitres: Bauer/Hoppe, Cepik/Klima.

Buts: 2e (1'27'') Pföderl (Pietta, Hungerecker/à 5 contre 4) 1-0. 3e (2'20'') Herren (Martschini, Kreis) 1-1. 10e Rod (Bertschy, Glauser) 1-2. 29e Rod 1-3. 52e Bergmann (Pfohl) 2-3. 60e (59'19'') Noebels (Kink, Ebner/avec 6 joueurs de champ) 3-3.

Tirs au but: Pfohl -. Richard -. Pietta -. Martschini 0-1. Bergmann -. Herren 0-2. Mauer -.

Pénalités: 3 x 2' contre l'Allemagne; 4 x 2' contre la Suisse.

Allemagne: Aus den Birken (50e Treutle); Reul, Akdag; Boyle, Abeltshauser; Ebner, Zerressen; Sezemsky; Mauer, Pfohl, Bergmann; Noebels, Pietta, Pföderl; Hungerecker, Loibl, Kink; Niederberger, Höfflin, Krämmer.

Suisse: Flüeler; Fora, Frick; Glauser, Kreis; Paschoud, Marti; Heldner; Bertschy, Rod, Miranda; Riat, Fuchs, Bachofner; Martschini, Richard, Herren; Mottet, Walser, Simion.

Notes: la Suisse sans Senn, Pestoni, Karrer ni Albrecht (surnuméraires). 23e poteau de Hungerecker. L'Allemagne sans gardien de 59'00 à 59'19''.