Le HCC évite le dérapage au Tessin

Le duel des extrêmes n’a pas débouché sur une surprise vendredi soir à Biasca en Swiss League de hockey sur glace. Leader du championnat, le HC La Chaux-de-Fonds a gagné – sans toucher au génie - contre les Ticino Rockets, 3-1.

Face à la lanterne rouge du classement, les joueurs de Serge Pelletier ont immédiatement mis les choses au point. Ils menaient 2-0 à l’issue de la première période grâce à deux réussites d’Adam Hasani, qui a profité à chaque fois des égarements défensifs de l’adversaire.

Le HCC a eu le tort de croire que l’affaire était déjà classée. Les Abeilles se sont totalement endormies dans la période médiane, permettant aux Tessinois de revenir à une longueur.

Sermonné par l’entraîneur Serge Pelletier à l’heure du second thé, les joueurs chaux-de-fonniers ont abordé le dernier vingt de manière plus résolue et ils ont trouvé le chemin des filets une troisième fois par Daniel Carbis.

Le HCC a fait le job. Sans plus. Et surtout il aborde la trêve réservée à l’équipe nationale en tête du classement, avec cinq points d’avance sur Langenthal et Ajoie. /mne

Ticino Rockets - La Chaux-de-Fonds 1-3 (0-2 1-0 0-1)

131 spectateurs. Arbitres: Gäumann/Unterfinger, Haag/Kehrli. Buts: 6e Hasani (Augsburger, Miéville) 0-1. 14e Hasani (Hofmann) 0-2. 38e Portmann (Baumgartner, Frehner/à 5 contre 4) 1-2. 44e Carbis (Coffman, Cameron) 1-3. Pénalités: 3 x 2' contre les Ticino Rockets, 4 x 2' + 10' (Zubler) contre La Chaux-de-Fonds.





Résultats et classement





Résultats: Kloten - Thurgovie 5-3 (1-1 1-1 3-1). Zoug Academy - Langenthal 2-4 (0-1 2-0 0-3). Olten - Viège 3-5 (0-0 3-0 0-5). GCK Lions - Ajoie 5-6 (2-1 2-2 1-3). Ticino Rockets - La Chaux-de-Fonds 1-3 (0-2 1-0 0-1).

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 14/35 (52-34). 2. Langenthal 14/30 (45-30). 3. Ajoie 14/30 (52-28). 4. Viège 14/29 (51-40). 5. Olten 14/26 (55-38). 6. Kloten 14/18 (49-49). 7. GCK Lions 14/16 (44-48). 8. Zoug Academy 14/15 (35-55). 9. Thurgovie 14/14 (38-43). 10. Winterthour 13/9 (30-51). 11. Ticino Rockets 15/9 (22-57).