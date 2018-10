Un solide HCC remporte son deuxième derby de la saison

Le HC La Chaux-de-Fonds a certainement rendu l’une de ses meilleures copies de ce début de saison vendredi soir à Porrentruy. Devant 2156 spectateurs à la patinoire du Voyeboeuf, les joueurs de la Métropole horlogère ont dominé Ajoie 2-1 en Swiss League de hockey sur glace.





Les Chaux-de-Fonniers ont inscrit leurs deux réussites en une minute et vingt secondes en fin de deuxième tiers temps. Une reprise instantanée de Daniel Carbis et un tir d’Alain Miéville dans un angle très fermé, ont permis au HCC de prendre son aise. Dans un derby très rapide, Philip-Michael Devos est parvenu toutefois à relancer ses couleurs en inscrivant un but à un peu moins de sept minutes du terme de la partie pour le HC Ajoie.







Le HC La Chaux-de-Fonds a signé une véritable performance collective, de l’attaque à la défense y compris le portier Christophe Bays. Deux statistiques pour illustrer cela : avec 34 tirs, le HC Ajoie a pratiquement deux fois plus visé le but que le HCC (18). Les Jurassiens ont aussi évolué trois fois plus temps en supériorité numérique que les Neuchâtelois. Et c’est bien là que s’est joué le match. Le HC La Chaux-de-Fonds a résisté à cinq reprises au meilleur jeu de puissance de la Ligue, dont les deux dernières minutes à quatre contre six.





Fort de ce succès, le HC La Chaux-de-Fonds regagne une place au classement du championnat. Après onze journées, il se classe deuxième, mais avec le même nombre de points que le leader Olten. Les Abeilles accueillent Viège dimanche après-midi dès 17h00 (à suivre en direct sur RTN), pour un nouveau duel de haut de classement. /lre