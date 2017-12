Pas de titre pour la Suisse

L’année 2017 se termine sur une défaite pour l’équipe de Suisse de hockey sur glace. La Nati a été battue par le Team Canada 3-0 dimanche en finale de la Coupe Spengler de Davos. Dans les Grisons, les joueurs de Patrick Fischer ont manqué de réalisme dans un match qu’ils ont globalement dominé. Tout le contraire de Canadiens opportunistes. La Suisse n’a ainsi pas pu empêcher le Team Canada de signer le triplé dans le tournoi davosien et d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve pour la 15e fois.

Du rythme mais pas de but

L’entame de partie a été plus compliquée que lors des dernières sorties pour la Nati. C’est le Team Canada qui est passé tout proche d’ouvrir la marque. Genoni a dû sauver ses couleurs à plusieurs reprises. Le gardien helvétique a même été secondé par son poteau gauche à la 4e sur le premier jeu de puissance canadien. La Suisse a pris confiance au fil des minutes. Après un début de match offensif mais manquant de liant, les Helvètes se sont montrés dominants en fin de période, notamment sous l’impulsion d’un Scherwey inspiré. Ce premier tiers rythmé s’est soldé sur un score nul et vierge.

Le Team Canada la joue opportuniste

Les protégés de Patrick Fischer ont encore haussé le ton dans la deuxième période. Ils ont littéralement fusillé le portier Poulin dans les premières minutes, sans succès. Le Canada a été asphyxié, ne parvenant plus à développer une action digne de ce nom. Et contre le cours du jeu, les joueurs à la feuille d’érable ont pu ouvrir la marque à la 28e suite à une partie de billard devant le portier Genoni. Solide et souvent séduisante, la Suisse a cruellement manqué de réalisme devant la cage adverse. Pire, elle a vu le Team Canada prendre le large sur un tir de Noreau à la 32e.

Muette jusqu’au bout

Sans Praplan ni Hollenstein laissés au repos par Patrick Fischer, la Suisse a encore poussé dans la dernière période. Mais même à 5 contre 4, elle n’a pas su tromper la vigilance du meilleur gardien de cette Coupe Spengler 2017. En rupture, le Team Canada a encore pu enfoncer le clou à la 53e par McIntyre. Et les trois dernières minutes jouées à 6 contre 5 par la sélection helvétique n’ont rien changé à l’issue de la partie. Favorite du tournoi, la Nati n’a donc pas pu aller au bout et soulever le trophée. Il lui a certainement manqué un peu d’énergie, elle qui a dû enchaîner demi-finale et finale en moins de 20 heures. /msc