Le HCC s’impose au mérite à Porrentruy

Le sixième derby de l’Arc jurassien a souri au HC La Chaux-de-Fonds dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les hommes de Serge Pelletier sont venus à bout du HC Ajoie 3-2 après prolongations jeudi soir, devant 2'812 spectateurs au Voyeboeuf. Les Neuchâtelois ont ainsi remporté leur quatrième victoire de la saison face aux Jurassiens.

Le HCC l’a emporté au mérite sur la glace de son voisin. Lors des prolongations, Carbis et Fischer ont en effet écopé d’une pénalité chacun, permettant au HCA d’évoluer à cinq contre trois pendant 1’40’’. Durant cette période très favorable, les protégés de Gary Sheehan n’auront trouvé que les montants du gardien chaux-de-fonnier Chuard, suite à un essai de Casserini. En face, les Abeilles ont défendu corps et âme pour tenir le choc. Et elles ont tenu bon. Ajoie avait laissé passer sa chance et allait être puni dans la foulée. Au terme d’un contre rondement mené, Sterchi se trouvait à la parade pour offrir le deuxième point en jeu à ses couleurs (64e). Le HC La Chaux-de-Fonds a ainsi été récompensé pour sa solidité défensive et son abnégation.

Un derby allant crescendo

Ce derby au final haletant avait pourtant démarré sur un faux rythme. Brouillonnes, les deux formations n’ont pas trouvé l’ouverture dans un premier tiers assez terne. La situation s’est décantée dans la deuxième période. Le HCC a allumé la première mèche grâce à Carbis (23e). L’euphorie chaux-de-fonnière allait toutefois être de courte durée, le HCA reprenant immédiatement ses esprits. D’un maître tir, Hazen égalisait (29e). Dans l’enchaînement, Impose transformait magistralement le penalty qui lui était accordé (31e). Après quarante minutes, Ajoie menait donc 2-1, somme toute logiquement.

Mais les Neuchâtelois ont parfaitement réagi dans le troisième tiers, qu’ils ont outrageusement dominé (15 tirs cadrés à 5 !). Schwarzenbach a pu rétablir la parité d’entrée (42e). La Chaux-de Fonds a poursuivi sur sa lancée, mais la défense jurassienne et le gardien Nyffeler ont mis leur veto jusqu’à la sirène. La suite, on la connaît…

Prochain rendez-vous : un certain HCC-HCA le 2 janvier aux Mélèzes. /rch

Le télégramme

HC Ajoie-HC La Chaux-de-Fonds 2-3 a.p. (0-0 ; 2-1 ; 0-1 ; 0-1)

Buts : 22’58’’ Carbis (Schwarzenbach, Burkhalter) 0-1 (à 5 contre 4). 29’00’’ Hazen (Devos, Schmutz) 1-1 (à 5 contre 4). 30’18’’ Impose 2-1 (penalty). 41’43’’ Carbis (Jaquet, Ganz) 2-2 (à 5 contre 4). 63’50’’ Sterchi (McPherson, Jaquet) 2-3 (à 5 contre 5).

Notes : patinoire du Voyeboeuf, 2'812 spectateurs. Arbitres : MM. Kämpfer, Tscherrig/Rebetez, Wermeille. Pénalités: 5x2’ contre Ajoie; 8x2’ + 1x10’ (Carbis) contre La Chaux-de-Fonds. Le HCA sans Birbaum (pas qualifié), Hauert, Lüthi, Schmidt, Barbero et Paupe (blessés). Le HCC sans Wolf (malade), McFarland, Zubler, Küng et Bonnet (blessés), mais pour la première fois avec McPherson. Tir sur les montants de Casserini (Ajoie) durant les prolongations.

Classement: 1. Rapperswil-Jona Lakers 28 matches/69 points. 2. Olten 29/61. 3. Langenthal 29/57. 4. Ajoie 30/50. 5. Viège 29/46. 6. Thurgovie 30/45. 7. La Chaux-de-Fonds 29/43. 8. EVZ Academy 29/34. 9. GCK Lions 28/31. 10. Winterthour 29/29. 11. Biasca Ticino Rockets 30/15.