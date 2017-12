La Suisse reçue deux sur deux

Il ne lui fallait qu’un point, elle en a pris trois. L’équipe de Suisse de hockey sur glace s’est qualifié directement pour les demi-finales de la Coupe Spengler jeudi après-midi. A Davos, les Helvètes ont battu les Finlandais d’Hämeenlinna Pallokerho 4-0 dans leur deuxième match du tournoi. Ils terminent ainsi en tête de leur groupe et joueront samedi une place en finale. La Suisse connaîtra le nom de son adversaire vendredi à l’issue des quarts de finale.

La vitesse de l’offensive

Déjà solide mardi pour son entrée en lice, la sélection de Patrick Fischer l’a encore été dans sa deuxième rencontre. Elle a pu s’appuyer sur ses deux premiers trios offensifs pour donner le tournis à la formation finlandaise. Praplan – Cunti – Hollenstein et Hofmann – Fazzini – Suter ont mis beaucoup de vitesse et de technique dans le jeu de la Nati. La Suisse a toutefois été plus accrochée que face au Dinamo Riga. Et si ces deux blocs ont plu, ce sont les troisième et quatrième lignes qui ont trouvé la faille. Le trio Schäppi – Bodenmann – Scherwey, trois hommes surnuméraires mardi, s’est offert un doublé et a certainement marqué des points dans l’optique d’une sélection pour les Jeux olympiques.

Un gardien à la hauteur

La Suisse a, une nouvelle fois, prouvé qu’elle possède d’indéniables qualités offensives. Son jeu défensif a été moins performant, notamment dans la première période. Mais la Nati a pu s’appuyer sur la présence rassurante de Boltshauser dans la cage. Le jeune gardien de Kloten a prouvé qu’il y a aussi de la concurrence à ce poste.

La troupe de Patrick Fischer est montée en puissance au fil des minutes. Elle n’a ainsi accordé qu’un seul tir cadré à son adversaire dans le tiers intermédiaire. Et sa domination s’est poursuivie dans l’ultime période. La Suisse sort ainsi de la phase de groupe en ayant livré deux matches solides. /msc