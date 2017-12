Le cinquième opus du derby sourit au HCA

Le HC Ajoie a fait main basse sur le cinquième derby du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les Jurassiens ont pris la mesure du HC La Chaux-de-Fonds 3-1 vendredi soir, devant 2'124 spectateurs à la patinoire du Voyeboeuf. Dans une rencontre qui n’a pas atteint des sommets malgré la belle débauche d’énergie des protagonistes, le HCA a forcé la décision dans les dix dernières minutes, punissant un HCC qui n’a pas su faire trembler les filets dans ses temps forts.

Les premiers instants de ce derby ont été équilibrés. Vouivres et Abeilles, qui se connaissent par cœur, n’ont pas été en veine pour déstabiliser l’adversaire. C’est sur une erreur chaux-de-fonnière en zone neutre qu’Ajoie a pu débloquer la situation. En rupture, Schmutz a trouvé Impose, qui n’a pas manqué l’aubaine (10e). Le HCC a eu une belle opportunité de revenir quasiment dans la foulée, puisqu’il a pu évoluer durant quatre minutes à cinq contre quatre. Las pour elle, l’équipe de Serge Pelletier s’est montrée improductive. Mais les visiteurs n’ont pas baissé les bras. Ils sont revenus avec de meilleures intentions dans la deuxième période. Leur domination a même été constante dès la 30e. Logiquement, La Chaux-de-Fonds a trouvé l’égalisation grâce à Hobi, alors qu’il ne restait que 70 secondes à disputer dans cette période intermédiaire.

Le HCC a laissé passer sa chance

Le HC Ajoie, moins fluide dans son jeu, a eu de la peine à reprendre ses esprits à l’entame du troisième tiers. Il a dû s’appuyer sur un excellent Nyffeler devant la cage pour empêcher les Abeilles de prendre l’avantage. Le HCC a finalement payé son manque de tranchant et de réalisme dans le dernier geste. Il a permis au vent de tourner et aux hommes de Gary Sheehan de retrouver un second souffle. Opportuniste, Schmidt redonnait alors une longueur d’avance aux « jaune et noir » (50e). Ce but a porté un coup au moral des Neuchâtelois du Haut, devenus plus hésitants. L’entraîneur chaux-de-fonnier a tenté le tout pour le tout en sortant le gardien Wolf à 1’13’’ de la sirène. En vain. Le HCA a tenu bon. Mieux, il a scellé sa victoire avec une ultime réussite inscrite par Hazen dans le but vide à 19 secondes de la fin de cette rencontre.

Après avoir perdu les trois premiers derbies de la saison, les Jurassiens ont désormais trouvé la parade pour revenir à 3-2 dans les confrontations directes. HCA et HCC se retrouveront le 28 décembre pour le sixième acte, encore à Porrentruy. /rch

Le télégramme

HC Ajoie-HC La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0 ; 0-1 ; 2-0)

Buts : 9’23’’ Impose (Schmutz) 1-0. 38’10’’ Hobi (Schwarzenbach) 1-1. 49‘55‘‘ Schmidt (Devos, Fuhrer) 2-1. 59‘41‘‘ Hazen (Devos) 3-1 (dans la cage vide).

Notes: patinoire du Voyeboeuf, 2‘124 spectateurs. Arbitres ; MM. Dipietro et Weber, assistés de MM. Abegglen et Dreyfus. Pénalités : 7x2’ + 10’ (Hazen) contre Ajoie. 5x2’ + 10’ (Grezet) + pénalité de match (Grezet) contre La Chaux-de-Fonds. Le HCA sans Barbero, Frossard (blessés) et Lüthi (malade). Le HCC sans McFarland, Fischer, Zubler, Erb, Küng et Suleski (tous blessés). Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (56’16’’). Le HCC évolue sans gardien entre 58’47’’ et 59’41’’. Les portiers Nyffeler et Wolf sont élus meilleur joueur de leur équipe.

Classement : 1. Rapperswil-Jona Lakers 23 matches/56 points. 2. Langenthal 23/48. 3. Olten 23/48. 4. Ajoie 23/39. 5. Thurgovie 23/35. 6. Viège 23/34. 7. La Chaux-de-Fonds 23/29. 8. EVZ Academy 23/28. 9. Winterthour 23/26. 10. GCK Lions 22/23. 11. Biasca Ticino Rockets 23/12.