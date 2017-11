Le HC La Chaux-de-Fonds terrassé par Ajoie

Le 4e aura été de trop. Le HC La Chaux-de-Fonds a perdu son premier derby de l’Arc jurassien dimanche en Swiss League de hockey sur glace. Il a été nettement dominé par Ajoie 9-5 à Porrentruy lors du 4e affrontement de la saison. Les hommes de Serge Pelletier ont affiché trop d’errances défensives et ont été punis par des Jurassiens en verve offensivement. Le HCC reste 8e du classement.

Les cadeaux chaux-de-fonniers

Les deux équipes sont entrées à 100 km/h dans ce derby. Ajoie a trouvé l’ouverture après 67’’ de jeu seulement grâce à Arnaud Montandon. L’attaquant a pu profiter d’une première largesse défensive chaux-de-fonnière. C’est le 4e bloc neuchâtelois qui a remis les visiteurs sur les bons rails moins de quatre minutes plus tard sur une réussite d’Adam Rundqvist. La partie a alors tourné largement en faveur du HCA. Les Jurassiens se sont montrés plus fringants et opportunistes. Ils ont surtout vu le HCC commettre une multitude d’erreurs individuelles. Le jeu défensif des Abeilles n’a pas été à la hauteur et les « jaune et noir » en ont profité pour prendre le large et mener 3-1 après la première période. On attendait alors une réaction du HC La Chaux-de-Fonds dans le tiers intermédiaire. Elle n’est venue qu’à partir de la 25e minute de jeu et le but de Diego Schwarzenbach. Entre-temps, le HC Ajoie avait trouvé l’ouverture à deux reprises en l’espace de 35’’ et Serge Pelletier avait pris son temps-mort.

La suite du match a connu le même scénario. Les Jurassiens ont soigné leur offensive en présentant quelques actions de grandes classes. Le trio Reto Schmutz (deux buts et un assist), Philip-Michaël Devos (deux buts et deux assists) et Léonardo Fuhrer (un but et deux assists) a fait très mal à l’arrière-garde neuchâteloise. La Chaux-de-Fonds a su, par moment, gommer ses erreurs, mais est trop souvent retombée dans ses travers « Avec les cadeaux qu’on a donnés, même contre des Moskitos ça aurait été probablement le même résultat », constatait amèrement Serge Pelletier à l’issue des débats.

La revanche de Remo Giovannini

Si le nouvel entraîneur du HCC ne gardera pas un souvenir impérissable de ce derby, il en est tout autre pour Remo Giovannini. Le gardien a été prêté au HC Ajoie pour l’occasion par Genève-Servette. Il a permis à Dominic Nyffeler de souffler dans une période riche en matches. Le Grison a répondu présent dans la cage jurassienne. Il retrouvait de vieilles connaissances, lui qui a porté le maillot du HC La Chaux-de-Fonds lors des trois dernières saisons. /msc