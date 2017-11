Le choc psychologique a eu son effet au HC La Chaux-de-Fonds

Le match ne s’est jamais réellement décanté, les deux équipes ont mené la danse à tour de rôle.

Au début du troisième tiers-temps, le HCC prenait ainsi les devants pour la première fois de la soirée, en menant 2-1. Mais Langenthal n’avait pas dit son dernier mot : les Bernois reprenaient l’avantage en inscrivant deux buts. Dominic Hobi est parvenu à rétablir la parité à moins de trois minutes de la fin.

Le HCC s’est accroché en prolongation après avoir dû encore batailler pendant deux minutes à quatre contre trois. Et ce sont finalement les tirs au but qui lui ont permis d’arracher une victoire précieuse pour le mental : Loïc Burkhalter et Simon Sterchi réussissaient leur essai pendant que Tim Wolf réalisait deux parades déterminantes.

Au classement de la Swiss League, le HCC récolte deux points qui lui permettent de repasser au-dessus de la barre. /mne