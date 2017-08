Michaël Loichat contraint de dire stop

Michaël Loichat met un terme à sa carrière à 27 ans. Dans les colonnes de L'Impartial, l'attaquant de La Chaux-de-Fonds explique que des problèmes récurrents à l'oreille interne l'ont forcé à faire ce choix douloureux.

"Je ne voulais pas revivre une troisième saison comme les deux précédentes, explique-t-il au quotidien neuchâtelois. Après la fin de la saison dernière, j'ai continué à m'entraîner pour moi. Je n'avais plus de contrat avec Fribourg-Gottéron et avec aucun autre club. J'ai aussi poursuivi mon traitement pour soigner mes problèmes d'oreille interne et ça va beaucoup mieux. Simplement, la professeure neuchâteloise qui s'occupe de moi m'a vivement conseillé de ne pas reprendre le hockey. Le moindre choc ou puck reçu à cet endroit pourrait provoquer une nouvelle rechute. Il y a deux semaines, j'ai donc pris la décision d'arrêter ma carrière."

Les problèmes de Loichat datent du 7 mars 2015 et d'une série de play-off contre Lausanne. Un choc à la tête avec le Lausannois Jannik Fischer avait fragilisé la machine. Puis un puck reçu à l'entraînement avec Fribourg un an plus tard avait nécessité dix points de suture et un nouvel arrêt. Engagé par le HCC, Loichat n'aura finalement disputé que dix matches avec les Abeilles. Au bénéfice d'un CFC de polymécanicien, l'ancien attaquant travaille à 100% dans une entreprise jurassienne spécialisée dans les bracelets de montre.

Le plus bel accomplissement sportif de Loichat restera le titre de champion de LNA obtenu avec Berne en 2013. /ats