Place à l'entraînement sur glace

C’est une transition essentielle dans le cadre de la préparation d’avant-saison d’une équipe de hockey sur glace : les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ont officiellement repris l’entraînement sur glace lundi à la patinoire des Mélèzes. L’entraîneur Alex Reinhard disposait d’un effectif complet : il n’avait ni blessé ni même de joueur convalescent à signaler.

A l’intersaison, le club chaux-de-fonnier a complété son compartiment offensif en engageant Simon Fischer, Vincenzo Küng, Diego Schwarzenbach et le Canadien John Mcfarland. Trois joueurs sont encore à l’essai. Il s’agit des attaquants Jari Allevi (formé au HC Lugano) et de Nick Marois (Canadien à licence suisse) ains que du défenseur Billy Hunziker : ce Chaux-de-Fonnier de 20 ans a transité par les GCK Lions. On le rappelle aussi : les principaux départs concernent Laurent Meunier, Adam Hasani et Robin Leblanc.

Le HCC dispute un premier match amical samedi à Fleurier contre le HC Lausanne. La rencontre débute à 18 h. La reprise du championnat de Swiss League est agendée au samedi 16 septembre à Porrentruy face à Ajoie./mne