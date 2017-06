Exercice équilibré pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds vise le titre de Champion Suisse de Swiss League pour son centième anniversaire.

Les actionnaires du club de hockey sur glace étaient réunis jeudi soir en assemblée générale à La Chaux-de-Fonds. Ils ont pris connaissance des comptes 2016-2017 qui bouclent sur un léger bénéfice de 6'780 francs pour un chiffre d’affaires de 5,488 millions de francs. L’équilibre a pu être atteint grâce à des rentrées publicitaires en nette augmentation.

Sur le plan sportif, le club des Mélèzes a fini au 2e rang du Tour qualificatif et s’est qualifié pour les demi-finales de play-off. Le club se fixe à nouveau l’objectif de terminer dans les quartre premiers du classement et de se qualifier une nouvelle fois pour les demi-finales, voir la finale des play-off. Le HCC voit plus grand pour 2019 et son centième anniversaire avec, pourquoi pas, un titre de Champion Suisse. /comm-sma