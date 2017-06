Martigny Red Ice en faillite

Le championnat de Ligue B de hockey sur glace pourrait bien ne compter que onze équipes la saison prochaine. Martigny Red Ice a été déclaré en faillite par le Tribunal de Martigny et St-Maurice. L’annonce a été faite mercredi matin dans un communiqué. Le HC La Chaux-de-Fonds pourrait ainsi ne plus avoir à se déplacer du côté du Forum d’Octodure.

L’instance a jugé que le club valaisan se trouvait effectivement en situation de surendettement. Un état annoncé par Martigny Red Ice il y a tout juste deux mois. Le tribunal estime ne pas disposer d’éléments suffisants pouvant attester de la solvabilité du club. Le trou financier s'élèverait à plus d'un million et demi de francs. La faillite était ainsi dans l’air depuis plusieurs semaines, et ceci malgré le lancement de plusieurs actions de sauvetage. Le club valaisan peut encore faire recours auprès du Tribunal cantonal.

Une saison à onze ?

Le prochain championnat de Ligue B pourrait donc ne compter que onze formations. Des équipes qui n’ont pas attendu ce verdict pour évoquer les modalités de la future saison sans Martigny Red Ice. C’est Le Matin qui l’indique dans son édition de mercredi. Une réunion en ce sens s’est tenue en début de semaine.

Martigny Red Ice avait annoncé de grandes ambitions pour la saison écoulée. Le budget du club avait été augmenté de deux millions pour atteindre cinq millions et demi de francs. Mais au lendemain de l’élimination de l’équipe valaisanne par le HC Ajoie en quart de finale des play-off, l’actionnaire russe a décidé de se retirer. Le HCA pourrait donc bien avoir été la dernière équipe à avoir défié Martigny Red Ice en Ligue nationale. /msc+ats