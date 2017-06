Les Aigles préparent leur envol

Les choses se précisent pour le HC Uni Neuchâtel. En vue de ses débuts dans la nouvelle MySports League, le club de hockey sur glace du Littoral annonce mardi l’engagement de deux nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Il s’agit de l’attaquant Sven Zinsli et du défenseur Sven Cordey, tous deux âgés de 21 ans.

Le premier a été formé à Coire et Davos et a disputé le dernier exercice aux Etats-Unis en Western states hockey league (WSHL) où il a signé une fiche de 65 points en 50 matches. Sven Cordey rejoint également les patinoires du Littoral. Formé à Lausanne, il jouait la saison dernière au HC Sierre en 1re Ligue. Les Aigles ont également prolongé les contrats des attaquants Nicolas Gay et Joël Rebetez pour une saison supplémentaire.

L'équipe a entamé sa préparation d'été. Le retour sur la glace est quant à lui prévu le 7 août sous les ordres du nouvel entraîneur Marc Gaudreault. Les joueurs neuchâtelois disputeront également plusieurs matches amicaux. Ils défieront les juniors élites A du Lausanne HC, Yverdon-les-bains (1ère ligue), Franches-Montagnes (1ère ligue), Sion (MySports League), Dijon (Ligue Magnus, FRA) et Lyon (Ligue Magnus, FRA). /lre