Le HCC piégé par Rapperswil

Le HCC a manqué son entrée en demi-finale des play-off de Ligue nationale B de hockey sur glace. Devant près de 4'000 spectateurs à la patinoire des Mélèzes, le club chaux-de-fonnier a perdu l’acte un de sa série face au SC Rapperswil, par 4-2.

C’est vraiment le plus opportuniste qui s’est imposé. Le HC Chaux-de-Fonds a tout d’abord connu un début de match catastrophique : il est était mené 2-0 après sept minutes de jeu sur deux sorties de zone hasardeuses.

Les protégés d’Alex Reinhard ont alors couru après le score tout au long de la soirée. Ils ont tenté de faire parler leur vitesse : en manque de réussite, ils se sont aussi heurtés à un gardien Melvin Nyffeler des grands soirs.

Rapperswil parvenait même à prendre un avantage de trois unités à la 25e minute de jeu, en supériorité numérique, et à la suite de deux penalties consécutives concédées inutilement par les Chaux-de-Fonniers. Tous les détails comptent et le HCC ferait bien de ne pas l’oublier : en hockey, il ne suffit pas de délivrer un jeu alléchant et rapide pour casser la baraque.

Le deuxième acte de la série a lieu mardi soir à Rapperswil. /mne