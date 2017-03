Claude Sterchi : « Plus la patinoire est pleine, plus ça me porte! »

Les demi-finales des play-off de Ligue nationale B de hockey sur glace commencent ce dimanche pour le HC La Chaux-de-Fonds. Une période propice aux belles ambiances dans les arènes du pays. Et s’il y a bien une voix et son accent qui ne laisseront aucun fidèle des Abeilles de marbre, c’est bien celle de Claude Sterchi. Le Chaux-de-Fonnier, speaker officiel du club, fait vibrer les supporters du HCC lors des matches à domicile. Cet agriculteur connaît par cœur tous les recoins de la patinoire. Cela fait 25 ans qu’il la parcourt, et il a, si on peut dire, gravi les échelons.

D’abord père attentif accompagnant ses enfants lors de leurs matches et entraînements de hockey, Claude Sterchi a rapidement mordu à l’hameçon de la cabine de chronométrage, à ras la glace. Les feuilles de match et la gestion de la pendule ont progressivement fait place au micro. Depuis 20 ans qu’il annonce avec entrain les noms des buteurs, il n’a loupé, selon ses souvenirs, que quelques matches par saison.

Depuis quatre ans, il a même rejoint le staff de la première équipe dont il est le chef matériel. Un poste qu’il délègue partiellement à ses adjoints pendant les matches à domicile. Pour l’anecdote, le club lui avait proposé de quitter son travail de speaker pour se consacrer uniquement à celui de chef matériel il y a quatre ans. C’est notamment une importante contestation des supporters, craignant de voir l’ambiance des Mélèzes perdre de sa substance, qui avait fait revenir les dirigeants sur leur décision.

Léonard Reichen a rencontré Claude Sterchi entre deux entraînements de la première équipe, et lui a demandé s’il se souvenait de ses premiers contacts avec le hockey. /lre