Le HC Uni en demi-finales

Le HC Uni Neuchâtel et le HC Sierre sont allés au bout du suspense lors du cinquième acte décisif des quarts de finale des play-off de 1re ligue de hockey sur glace. Le club neuchâtelois s’est imposé 4-3 après prolongation. Déjà auteur de la troisième réussite de son équipe, Nicolas Gay a inscrit le but en or après une minute vingt-cinq de temps supplémentaire. Les deux autres buts ont été l’œuvre de Kevin Fleuty et Damien Franzin.

Le HC Uni enlève ainsi la série trois victoires à deux. Il menait deux à zéro avant que le HC Sierre ne parvienne à égaliser à deux partout. Le HC Uni est donc parvenu à sauver la mise jeudi soir sur le fil. ll affrontera Sion-Nendaz en demi-finales./mne