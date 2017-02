Parti en retard, le HCC s'incline sur le fil

Le HC La Chaux-de-Fonds a connu sa seconde défaite du week-end dimanche soir aux Mélèzes, s'inclinant 4-3 après prolongations contre Martigny. Les abeilles profitent malgré tout de la défaite de Rapperswil en Ajoie pour consolider leur 2e place au classement.

Démarrage raté

Le HCC a connu une mauvaise entame de rencontre, se retrouvant très vite mené. Son adversaire valaisan a surtout su profiter de l'indiscipline des locaux pour inscrire deux réussites en supériorité numérique, par Balej (6e) et Krutov (13e). L'ex chaux-de-fonnier Melvin Merola marquait un nouveau but à la 17e, surprenant Tim Wolf d'un tir entre les jambes. C'en était assez pour Burkhalter. Le capitaine, de retour de blessure, sonnait la charge inscrivant le 3-1 en solitaire directement sur l'engagement suivant.

Dès le retour des vestiaires, les Chaux-de Fonniers ont outrageusement dominé la rencontre, dirigeant 22 tirs en direction des buts de Reto Lory, contre seulement 4 (!) tentatives valaisannes. Mais tantôt maladroites, tantôt impuissantes face à un Lory des grands soirs, les Abeilles ont longtemps buté, ne trouvant la faille qu'en toute fin de tiers-temps, grâce à Forget.

Rebelote pour le dernier 20, les Chaux-de-Fonniers ont mitraillé les buts valaisans (15 tirs à 5) sans réussite. Il a fallu attendre la dernière minute de jeu et un exploit solitaire de Kevin Hecquefeuille pour voir les Chaux-de-Fonniers arracher l'égalisation.

Prolongations rocambolesques

On pensait d'ailleurs que l'international français avait donné la victoire aux siens en prolongations, inscrivant le 4-3. Mais les arbitres en ont décidé autrement, annulant le but en raison d'une obstruction sur le portier Lory. Une décision qui fait débat, jusque dans le vestiaire chaux-de-fonnier... Finalement, c'est Martigny qui a pu s'imposer grâce à un but signé Mike Vermeille (63e).

Malgré la défaite, le HCC réalise une bonne opération au classement. Les Chaux-de-Fonniers profitent de la défaite de Rapperswil en Ajoie pour consolider sa 2e place au classement. Ils comptent désormais 5 points d'avance sur les St-Gallois. /yfr