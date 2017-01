Le HCC corrige Red Ice

La Chaux-de-Fonds - Red Ice Martigny 6-0 (2-0 2-0 2-0)

Partinoire des Mélèzes, 1985 spectateurs. Arbitres: Mollard/Müller, Kehrli/Rebetez.

Buts: 2e Forget 1-0 (penalty). 14e Carbis (Ganz, DeSimone/à 5 contre 4) 2-0. 25e Ganz (Leblanc, DeSimone) 3-0. 36e Hasani (Forget/à 5 contre 4) 4-0. 43e Sterchi (Jaquet, Grezet) 5-0. 53e Ganz (DeSimone/à 5 contre 4) 6-0.

Pénalités: 5 x 2' plus 5' (Eigenmann) plus pénalité de match (Eigenmann) contre La Chaux-de-Fonds, 7 x 2' plus 5' (Krutov) plus 10' (Krutov) plus pénalité de match (Krutov) contre Red Ice Martigny.

Notes: Le HCC sans Burkhalter, Hobi, Eriksson (blessés) ni Hofmann (surnuméraire).

Résultats: Winterthour - Rapperswil-Jona Lakers 3-4 (1-0 2-2 0-2). La Chaux-de-Fonds - Red Ice Martigny 6-0 (2-0 2-0 2-0). Viège - Olten 6-2 (2-1 2-1 2-0). EVZ Academy - Biasca Ticino Rockets 5-6 ap (3-1 2-3 0-1 0-1).

Classement: 1. Langenthal 93. 2. La Chaux-de-Fonds 86. 3. Rapperswil-Jona Lakers 80. 4. Red Ice Martigny 75. 5. Olten 72. 6. Ajoie 69. 7. Viège 56. 8. Thurgovie 45. 9. EVZ Academy 37. 10. Winterthour 37. 11. Biasca Ticino Rockets 36. 12. GCK Lions 34.