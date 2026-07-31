Vincent Nvendo est prêt à se mettre au service de Xamax

Pour autant, l’attaquant « rouge et noir » ne veut pas parler d’une saison charnière pour lui. « Je la vois juste comme une saison comme une autre, où je donne le maximum de moi-même », relève Vincent Nvendo.

Cela commencera ce vendredi face à Wil. Un adversaire saint-gallois qui ne convient pas bien aux Neuchâtelois ces dernières années, puisque sur les 16 dernières confrontations, les « rouge et noir » n’en ont remportée qu’une seule. Mais Vincent Nvendo ne porte que peu d’importance à cette mauvaise statistique. « Ça ne rentre pas dans notre tête ce genre de chose là. Que ce soit nous ou les autres, les équipes changent », estime-t-il.

L’entraîneur xamaxien Bruno Berner s’estimait insatisfait de la fin de match vendredi dernier face au néo-promu Kriens. Pour Vincent Nvendo, il n’y a pas de gros changements à effectuer, seulement des petits ajustements. « On n’a pas abordé la deuxième mi-temps de la même façon que la première », relève-t-il. « Mais c’est toujours dans la continuité de ce qu’on essaie de mettre en place depuis le début de la préparation », explique le Genevois, relevant que lui et ses coéquipiers ont notamment travailler sur l’intensité cette semaine à l’entraînement.