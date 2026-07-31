Vincent Nvendo est prêt à se mettre au service de Xamax

Arrivé en début d’année à La Maladière, le footballeur genevois a dû se faire une place dans l’effectif de Neuchâtel Xamax. Vincent Nvendo aura certainement un rôle plus important à jouer lors de cette saison de Challenge League, à commencer par ce vendredi sur le terrain de Wil.
Neuchâtel Xamax veut confirmer. Après leur succès lors de la première journée de Challenge League face à Kriens, les footballeurs « rouge et noir » se rendent à Wil ce vendredi à 19h30. Auteur d’une passe décisive vendredi dernier, Vincent Nvendo a pu se montrer sur le terrain. Arrivé en début d’année à La Maladière, l’attaquant de 23 ans a souffert de la concurrence lors de la fin de la saison dernière, avec des joueurs comme Shkelqim Demhasaj, Koro Koné ou encore Jessé Hautier. « Que ce soit ici ou ailleurs, c’est toujours un peu compliqué d’arriver pendant le mercato d’hiver », reconnaît le Genevois. « Le projet de base, ce n’était pas forcément de venir et de m’imposer devant eux, mais de m’acclimater pour être prêt pour cette saison », poursuit Vincent Nvendo. Il aura donc un rôle différent pour l’exercice au sein de l’effectif xamaxien et il se sent prêt à l’endosser.
Vincent Nvendo : « Je vais faire au mieux pour aider l’équipe. »
Pour autant, l’attaquant « rouge et noir » ne veut pas parler d’une saison charnière pour lui. « Je la vois juste comme une saison comme une autre, où je donne le maximum de moi-même », relève Vincent Nvendo.
Cela commencera ce vendredi face à Wil. Un adversaire saint-gallois qui ne convient pas bien aux Neuchâtelois ces dernières années, puisque sur les 16 dernières confrontations, les « rouge et noir » n’en ont remportée qu’une seule. Mais Vincent Nvendo ne porte que peu d’importance à cette mauvaise statistique. « Ça ne rentre pas dans notre tête ce genre de chose là. Que ce soit nous ou les autres, les équipes changent », estime-t-il.
L’entraîneur xamaxien Bruno Berner s’estimait insatisfait de la fin de match vendredi dernier face au néo-promu Kriens. Pour Vincent Nvendo, il n’y a pas de gros changements à effectuer, seulement des petits ajustements. « On n’a pas abordé la deuxième mi-temps de la même façon que la première », relève-t-il. « Mais c’est toujours dans la continuité de ce qu’on essaie de mettre en place depuis le début de la préparation », explique le Genevois, relevant que lui et ses coéquipiers ont notamment travailler sur l’intensité cette semaine à l’entraînement.
« C’est juste la continuité, ce match contre Wil. »
Wil – Neuchâtel Xamax, deuxième journée de la saison de Challenge League de football, c’est à vivre en direct sur RTN ce vendredi dès 19h15 en compagnie de Nicolas Bandelier et de son consultant Pierre Thévenaz. /lgn