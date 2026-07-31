Un renfort à l’aile pour Xamax

Neuchâtel Xamax annonce ce vendredi l’arrivée de Nikola Gjorgjev. Le Macédonien de 28 ans arrive ...
Un renfort à l’aile pour Xamax

Neuchâtel Xamax annonce ce vendredi l’arrivée de Nikola Gjorgjev. Le Macédonien de 28 ans arrive de deuxième division portugaise, mais connaît bien la Suisse : il a été formé à Grasshopper.

Nikola Gjorgjev rejoint Neuchâtel Xamax, mais ne pourra pas encore jouer ce vendredi face à Wil. (Photo : Neuchâtel Xamax) Nikola Gjorgjev rejoint Neuchâtel Xamax, mais ne pourra pas encore jouer ce vendredi face à Wil. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Nikola Gjorgjev pose ses valises à la Maladière. L’ailier de 28 ans rejoint Neuchâtel Xamax en Challenge League de football, annonce le club ce vendredi. Le Macédonien arrive de Farense, en deuxième division portugaise, mais ce n’est pas un inconnu du paysage footballistique suisse. Nikola Gjorgjev a suivi sa filière de formation auprès de Grasshopper (GC), à Zurich. Après avoir disputé 12 rencontres en Super League, ce qui lui avait ouvert les portes de la sélection nationale de Macédoine, il a été prêté aux Pays-Bas, avant de revenir en Suisse. Il a alors disputé plusieurs saisons en Challenge League. Entre Aarau, Schaffhouse, GC, puis à nouveau Aarau, il a disputé 204 matches en deuxième division helvétique. Joueur offensif, il y avait inscrit 40 buts et réussit 51 assists. Nikola Gjorgjev a également joué 42 rencontres de Super League au fil de sa carrière. En juillet 2025, après trois saisons à Aarau, il a tenté l’aventure au Portugal, à Farense, avant de revenir en Suisse cet été.

Neuchâtel Xamax ne précise pas la durée du contrat du Macédonien. Par contre, le club « rouge et noir » indique que Nikola Gjorgjev ne sera pas à disposition de Bruno Berner pour la rencontre de ce vendredi face à Wil. /comm-lgn


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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