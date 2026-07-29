Uros Likar va de mieux en mieux

Victime d’un choc lors du premier match de Challenge League face à Kriens vendredi, le gardien slovène de Neuchâtel Xamax souffre d’une commotion cérébrale. Uros Likar suit le protocole de Swiss Olympic et espère revenir à la compétition le plus vite possible.
Uros Likar va bien. Ce mercredi, Neuchâtel Xamax se veut rassurant au sujet de l’état de santé de son gardien. Pour son premier match sous le maillot « rouge et noir » à l’occasion de la reprise de la Challenge League vendredi, le Slovène a subi un fort choc en l’air avant de retomber, « de s’écraser sur le sol ». « Les images sont assez choquantes », reconnaît Christophe Tufarolo. Mais le responsable communication de Xamax rassure : Uros Likar a subi une commotion cérébrale. Conduit immédiatement à l’hôpital, il y est resté toute la nuit en observation. « Assez tard dans la soirée, il avait repris complètement ses esprits, il était souriant, il se remettait gentiment de son choc, donc des nouvelles rassurantes. »
Christophe Tufarolo : « Il va bien, il suit le protocole de Swiss Olympic concernant les commotions. »
S’il reconnait que les débuts d’Uros Likar à Neuchâtel Xamax – et même hors de son pays natal – sont « assez particuliers », Christophe Tufarolo rassure également sur l’état mental du portier slovène. « Il a montré une très belle attitude dès le soir même avec une volonté de revenir le plus vite possible sur le terrain », raconte le responsable communication du club. Mais pour y parvenir, Uros Likar doit suivre le protocole de Swiss Olympic en six étapes.
« Il est très positif sur la suite. »
Pour l’instant, Uros Likar reprend progressivement le sport, « très très légèrement », explique Christophe Tufarolo. Le gardien xamaxien est suivi au quotidien par le staff médical du club. Et selon les améliorations et l’aval médical, « on espère qu’il puisse être à disposition dès la semaine prochaine », conclut le responsable communication. /lgn