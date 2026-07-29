Uros Likar va de mieux en mieux

Victime d’un choc lors du premier match de Challenge League face à Kriens vendredi, le gardien ...
Uros Likar va de mieux en mieux

Victime d’un choc lors du premier match de Challenge League face à Kriens vendredi, le gardien slovène de Neuchâtel Xamax souffre d’une commotion cérébrale. Uros Likar suit le protocole de Swiss Olympic et espère revenir à la compétition le plus vite possible.

Uros Likar a été évacué sur civière vendredi, sous les yeux médusés de Christophe Tufarolo (à gauche du tunnel)  (Photo : Bertrand Pfaff) Uros Likar a été évacué sur civière vendredi, sous les yeux médusés de Christophe Tufarolo (à gauche du tunnel)  (Photo : Bertrand Pfaff)

Uros Likar va bien. Ce mercredi, Neuchâtel Xamax se veut rassurant au sujet de l’état de santé de son gardien. Pour son premier match sous le maillot « rouge et noir » à l’occasion de la reprise de la Challenge League vendredi, le Slovène a subi un fort choc en l’air avant de retomber, « de s’écraser sur le sol ». « Les images sont assez choquantes », reconnaît Christophe Tufarolo. Mais le responsable communication de Xamax rassure : Uros Likar a subi une commotion cérébrale. Conduit immédiatement à l’hôpital, il y est resté toute la nuit en observation. « Assez tard dans la soirée, il avait repris complètement ses esprits, il était souriant, il se remettait gentiment de son choc, donc des nouvelles rassurantes. »

Christophe Tufarolo : « Il va bien, il suit le protocole de Swiss Olympic concernant les commotions. »

Ecouter le son

S’il reconnait que les débuts d’Uros Likar à Neuchâtel Xamax – et même hors de son pays natal – sont « assez particuliers », Christophe Tufarolo rassure également sur l’état mental du portier slovène. « Il a montré une très belle attitude dès le soir même avec une volonté de revenir le plus vite possible sur le terrain », raconte le responsable communication du club. Mais pour y parvenir, Uros Likar doit suivre le protocole de Swiss Olympic en six étapes.

« Il est très positif sur la suite. »

Ecouter le son

Pour l’instant, Uros Likar reprend progressivement le sport, « très très légèrement », explique Christophe Tufarolo. Le gardien xamaxien est suivi au quotidien par le staff médical du club. Et selon les améliorations et l’aval médical, « on espère qu’il puisse être à disposition dès la semaine prochaine », conclut le responsable communication. /lgn


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