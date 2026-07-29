Uros Likar va de mieux en mieux

Uros Likar va bien. Ce mercredi, Neuchâtel Xamax se veut rassurant au sujet de l’état de santé de son gardien. Pour son premier match sous le maillot « rouge et noir » à l’occasion de la reprise de la Challenge League vendredi, le Slovène a subi un fort choc en l’air avant de retomber, « de s’écraser sur le sol ». « Les images sont assez choquantes », reconnaît Christophe Tufarolo. Mais le responsable communication de Xamax rassure : Uros Likar a subi une commotion cérébrale. Conduit immédiatement à l’hôpital, il y est resté toute la nuit en observation. « Assez tard dans la soirée, il avait repris complètement ses esprits, il était souriant, il se remettait gentiment de son choc, donc des nouvelles rassurantes. »