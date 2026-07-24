Les choses sérieuses commencent pour Neuchâtel Xamax

Le club de la Maladière lance sa saison de Challenge League de football ce vendredi soir. Les « rouge et noir » accueillent le néo-promu Kriens dès 19h30. Après de nombreux transferts et six semaines de préparation, il est temps de montrer ce dont l’équipe est capable, selon le coach Bruno Berner.
L’heure de vérité est arrivée pour Neuchâtel Xamax. La formation de la Maladière entame sa saison de Challenge League de football ce vendredi soir dès 19h30 avec la réception du néo-promu, Kriens. Un premier test pour les « rouge et noir », mais aussi pour le nouveau coach de l’équipe Bruno Berner.
Une équipe « soudée et enthousiaste »
Pour le nouvel entraîneur xamaxien, le groupe « rouge et noir » a vécu une bonne préparation. Malgré les nombreux mouvements dans l’effectif, le technicien estime avoir eu le temps de prendre ses marques avant cette première échéance. « Une base de l’équipe était déjà là, et les joueurs qui sont arrivés se sont très vite intégrés », souligne le coach.
Bruno Berner : « On est prêt à commencer ce championnat. »
La valse des transferts
Les Xamaxiens abordent cette première rencontre de championnat avec un effectif bien différent de la saison dernière. Une dizaine de départ, dont celui de Shkelqim Demhasaj, et presque autant d’arrivées ont rythmé l’intersaison du club. La première mission du nouveau coach Bruno Berner a donc été de créer un vrai groupe. Ce remaniement a aussi poussé certains joueurs à prendre davantage de responsabilités dans le vestiaire. À l’image de Mickaël Facchinetti. « Après quelques années passées dans le milieu du foot, on joue un rôle dans l’encadrement des jeunes. Il faut donner l’exemple, parler et gérer les moments plus difficiles d’une saison », explique le défenseur.
Mickaël Facchinetti : « Il faut trouver le juste milieu entre les moments de sérieux et ceux où l’on peut rigoler pour l’ambiance du vestiaire. »
Construire sur le long terme
Côté objectif, la direction du club nous confiait au terme du championnat précédent vouloir « être sur le podium et se battre avec les meilleurs ». Pour l’entraîneur de l’équipe, pas d’ambitions chiffrées, mais une volonté de progression. « On veut réduire la distance qui nous sépare des meilleures équipes de Challenge League », lance Bruno Berner. Mais pas question de brûler les étapes : « J’ai entamé un processus avec les joueurs. Mais cela peut prendre des semaines, voire des mois », ajoute-t-il.
Bruno Berner : « On veut gagner chaque match, on a des ambitions. Mais bien faire connaissance avec mes joueurs prend plus de temps que six semaines de préparation. »
À noter encore que pour ce match face à Kriens, l’entraîneur Bruno Berner aura un groupe complet à disposition à l’exception de Mathis Dind, touché lors du match amical face au Lausanne-Sport.
Xamax-Kriens, c’est vendredi à 19h30 à la Maladière. Un match à suivre en direct sur RTN dès 19h15 avec Yannick Rappan et son consultant Christophe Caschili au commentaire. /lgn-gjo