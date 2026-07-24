Les choses sérieuses commencent pour Neuchâtel Xamax

À noter encore que pour ce match face à Kriens, l’entraîneur Bruno Berner aura un groupe complet à disposition à l’exception de Mathis Dind, touché lors du match amical face au Lausanne-Sport.

Xamax-Kriens, c’est vendredi à 19h30 à la Maladière. Un match à suivre en direct sur RTN dès 19h15 avec Yannick Rappan et son consultant Christophe Caschili au commentaire. /lgn-gjo