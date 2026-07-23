Niklas Gunnarsson retrouve la Maladière

Neuchâtel Xamax annonce ce jeudi la signature de l’expérimenté norvégien de 35 ans en provenance ...
Niklas Gunnarsson retrouve la Maladière

Neuchâtel Xamax annonce ce jeudi la signature de l’expérimenté norvégien de 35 ans en provenance d’Yverdon Sport pour le prochain exercice de Challenge League de football. Le défenseur avait déjà effectué une demi-saison sous les couleurs « rouge et noir » en 2025.

Niklas Gunnarsson vient renforcer le secteur défensif de Neuchâtel Xamax pour la saison 2026/2027. (photo : Neuchâtel Xamax) Niklas Gunnarsson vient renforcer le secteur défensif de Neuchâtel Xamax pour la saison 2026/2027. (photo : Neuchâtel Xamax)

Neuchâtel Xamax renforce son arrière-garde. Le club de Challenge League de football annonce jeudi l’arrivée du défenseur norvégien Niklas Gunnarsson pour la saison à venir. Le joueur de 35 ans arrive en provenance d’Yverdon Sport. Le défenseur central n’est pas un inconnu dans les travées de la Maladière, il avait disputé 11 matches sous les couleurs xamaxiennes entre février et avril 2025 grâce à un prêt du club vaudois.

Dans son communiqué, Neuchâtel Xamax souligne qu’ « avec 166 rencontres d’Eliteserien (D1 norvégienne) et 77 matches d’Allsvenskan (D1 suédoise), Niklas Gunnarsson possède une solide expérience du haut niveau, ponctuée par une apparition sous les couleurs de l’équipe nationale norvégienne lors d’un match amical face au Portugal en 2016. » À noter encore que le Norvégien a disputé 31 rencontres de Super League sous la bannière d’Yverdon Sport.

Enfin, Neuchâtel Xamax confirme que Niklas Gunnarsson pourrait, si besoin, être aligné par le coach Bruno Berner dès ce vendredi lors du premier match de championnat des « rouge et noir » face à Kriens. /comm-gjo


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

Rubriques du dossier
Des contrats pros pour trois jeunes Xamaxiens

Des contrats pros pour trois jeunes Xamaxiens

Raphaël Nuzzolo, dénicheur de talents à plein temps

Raphaël Nuzzolo, dénicheur de talents à plein temps

Neuchâtel Xamax réussit sa générale

Neuchâtel Xamax réussit sa générale

Le nouveau maillot domicile de Xamax rappelle le titre de champion de Suisse

Le nouveau maillot domicile de Xamax rappelle le titre de champion de Suisse

Actualités suivantes

La FFF présentera son nouveau sélectionneur mardi

La FFF présentera son nouveau sélectionneur mardi

Football    Actualisé le 23.07.2026 - 10:53

Coup d'envoi de la saison 2026/27

Coup d'envoi de la saison 2026/27

Football    Actualisé le 23.07.2026 - 05:14

Saint-Gall espère une surprise face à la montagne Benfica

Saint-Gall espère une surprise face à la montagne Benfica

Football    Actualisé le 23.07.2026 - 04:09

Casemiro rejoint Messi à l'Inter Miami

Casemiro rejoint Messi à l'Inter Miami

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 19:55

Articles les plus lus

Phil Foden prolonge à Manchester City jusqu'en 2030

Phil Foden prolonge à Manchester City jusqu'en 2030

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 16:19

Casemiro rejoint Messi à l'Inter Miami

Casemiro rejoint Messi à l'Inter Miami

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 19:55

Saint-Gall espère une surprise face à la montagne Benfica

Saint-Gall espère une surprise face à la montagne Benfica

Football    Actualisé le 23.07.2026 - 04:09

Coup d'envoi de la saison 2026/27

Coup d'envoi de la saison 2026/27

Football    Actualisé le 23.07.2026 - 05:14

Une pétition contre le racisme dans le football remise à l'ASF

Une pétition contre le racisme dans le football remise à l'ASF

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 15:07

Phil Foden prolonge à Manchester City jusqu'en 2030

Phil Foden prolonge à Manchester City jusqu'en 2030

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 16:19

Casemiro rejoint Messi à l'Inter Miami

Casemiro rejoint Messi à l'Inter Miami

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 19:55

Saint-Gall espère une surprise face à la montagne Benfica

Saint-Gall espère une surprise face à la montagne Benfica

Football    Actualisé le 23.07.2026 - 04:09

La Fédération italienne en contact avec Guardiola

La Fédération italienne en contact avec Guardiola

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 12:48

Des contrats pros pour trois jeunes Xamaxiens

Des contrats pros pour trois jeunes Xamaxiens

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 13:00

Une pétition contre le racisme dans le football remise à l'ASF

Une pétition contre le racisme dans le football remise à l'ASF

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 15:07

Phil Foden prolonge à Manchester City jusqu'en 2030

Phil Foden prolonge à Manchester City jusqu'en 2030

Football    Actualisé le 22.07.2026 - 16:19