Niklas Gunnarsson retrouve la Maladière

Neuchâtel Xamax renforce son arrière-garde. Le club de Challenge League de football annonce jeudi l’arrivée du défenseur norvégien Niklas Gunnarsson pour la saison à venir. Le joueur de 35 ans arrive en provenance d’Yverdon Sport. Le défenseur central n’est pas un inconnu dans les travées de la Maladière, il avait disputé 11 matches sous les couleurs xamaxiennes entre février et avril 2025 grâce à un prêt du club vaudois.

Dans son communiqué, Neuchâtel Xamax souligne qu’ « avec 166 rencontres d’Eliteserien (D1 norvégienne) et 77 matches d’Allsvenskan (D1 suédoise), Niklas Gunnarsson possède une solide expérience du haut niveau, ponctuée par une apparition sous les couleurs de l’équipe nationale norvégienne lors d’un match amical face au Portugal en 2016. » À noter encore que le Norvégien a disputé 31 rencontres de Super League sous la bannière d’Yverdon Sport.

Enfin, Neuchâtel Xamax confirme que Niklas Gunnarsson pourrait, si besoin, être aligné par le coach Bruno Berner dès ce vendredi lors du premier match de championnat des « rouge et noir » face à Kriens. /comm-gjo