Fabio Saiz rejoint le FC Thoune

Fabio Saiz rejoint le champion de Suisse en titre ! L’ancien milieu de terrain de Neuchâtel Xamax a signé au FC Thoune en Super League de football. L’annonce est tombée ce jeudi. Pour rappel, le Neuchâtelois de 25 ans avait quitté la Maladière l’hiver dernier pour rejoindre Yverdon-Sport en Challenge League. Au final, Fabio Saiz n’aura porté le maillot vaudois que durant six mois, cumulant douze rencontres officielles, deux buts et une passe décisive.

Le Neuchâtelois a signé un contrat de trois ans, assorti d'une option pour une année supplémentaire dans l'Oberland bernois. /ATS-gjo