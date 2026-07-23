Fabio Saiz rejoint le FC Thoune

L’ancien milieu de terrain de Neuchâtel Xamax a signé pour trois ans avec le club bernois de ...
Fabio Saiz rejoint le FC Thoune

L’ancien milieu de terrain de Neuchâtel Xamax a signé pour trois ans avec le club bernois de Super League de football. Le Neuchâtelois de 25 ans avait quitté la Maladière l’hiver dernier pour rejoindre Yverdon-Sport.

Le Neuchâtelois Fabio Saiz continue de gravir les échelons du football suisse. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Le Neuchâtelois Fabio Saiz continue de gravir les échelons du football suisse. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Fabio Saiz rejoint le champion de Suisse en titre ! L’ancien milieu de terrain de Neuchâtel Xamax a signé au FC Thoune en Super League de football. L’annonce est tombée ce jeudi. Pour rappel, le Neuchâtelois de 25 ans avait quitté la Maladière l’hiver dernier pour rejoindre Yverdon-Sport en Challenge League. Au final, Fabio Saiz n’aura porté le maillot vaudois que durant six mois, cumulant douze rencontres officielles, deux buts et une passe décisive.

Le Neuchâtelois a signé un contrat de trois ans, assorti d'une option pour une année supplémentaire dans l'Oberland bernois. /ATS-gjo


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