Fabio Saiz quitte Neuchâtel Xamax

C’est une page qui se tourne à la Maladière. Fabio Saiz va quitter Neuchâtel Xamax. Selon le site de la Swiss Football League, le joueur de 24 ans a été transféré au FC Yverdon Sport, autre club de Challenge League. Formé au sein du club « rouge et noir », le Vaudruzien a disputé un total de 133 matches avec la première équipe de Neuchâtel Xamax pour huit buts et neuf passes décisives. Il a également porté à 36 reprises le maillot des moins de 18 ans du groupement BEJUNE, et à 23 reprises celui des moins de 21 ans de Xamax. Sa première titularisation avec la première équipe de la Maladière remonte à la saison 2019/2020 en Super League. /gjo