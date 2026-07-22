Raphaël Nuzzolo, dénicheur de talents à plein temps

Engagé par Young Boys à 50 % en tant que scout en 2023, l’ancien joueur de Neuchâtel Xamax travaille désormais à temps plein au sein du club de Super League. Une manière idéale de prolonger sa passion du football. Rencontre.
Raphaël Nuzzolo poursuit sa nouvelle vie. L’ancien attaquant vedette de Neuchâtel Xamax continue sa mission entamée il y trois ans : dénicher des talents. Engagé comme scout par Young Boys en septembre 2023, d’abord à 50 %, l’ancien footballeur se retrouve aujourd’hui salarié à temps plein du club de Super League. Il œuvre au sein d’une cellule de scouting dirigée par l'ancien international Stéphane Chapuisat et qui comprend également un data analyste et un directeur technique.
Toujours l’amour du stade
Après plus de 20 ans de carrière, partagés entre les Young Boys et Neuchâtel Xamax, Raphaël Nuzzolo avait l’envie de garder un pied dans le monde du football. Une envie qui perdure encore aujourd’hui, même si l’amour du ballon rond se vit d’une autre manière. « C’est un peu différent. On n’a plus les mêmes émotions que lorsqu’on était sur le terrain. J’ai aussi dû apprendre à aller au bureau, à être derrière un ordinateur et à rendre des rapports », sourit l’ancien « rouge et noir ». Quant à l’aspect le plus plaisant dans son travail actuel, Raphaël Nuzzolo n’hésite pas longtemps avant de répondre : « Aller au stade et voir des matches ! »
Raphaël Nuzzolo : « J’ai toujours eu l’envie de connaître et découvrir des joueurs. »
Le physique, la technique et l’aspect humain
Raphaël Nuzzolo le souligne, « environ 80 % du temps », c’est via des vidéos que les joueurs du monde entier sont observés. Reste alors à savoir ce qu’il faut chercher pour dénicher le footballeur le plus intéressant. « On regarde des aspects comme la vitesse, l’intensité des courses, l’endurance, mais aussi la technique », explique-t-il. « On s’appuie aussi sur les données d’un data analyste, mais les yeux du recruteur restent importants », ajoute Raphaël Nuzzolo. Avant d’ajouter : « l’aspect humain est aussi très important. Il faut savoir si c’est un bon mec pour le vestiaire, car la cohésion d’équipe est primordiale. »
« En tant qu’ancien attaquant, j’ai dû apprendre à analyser les performances des défenseurs ou des gardiens. »
Vers la fin des « pépites »
Dans son rôle de scout, Raphaël Nuzzolo a pour mission de dénicher des talents, des « perles rares », mais il devient de plus en plus compliqué d’y parvenir. « Aujourd’hui, avec tous les outils qui existent, il n’y a plus vraiment de joueurs qui sont cachés avec lesquels tu peux faire de gros coups. Le temps de la pépite encore cachée, que personne n’a vue, est un peu révolu. »
« Même s’il y a une énorme base d’informations, il y a toujours des joueurs à dénicher partout dans le monde. »
Enfin, lorsqu’un joueur tape dans l’œil de Raphaël Nuzzolo, il a la possibilité de se déplacer sur place pour l’observer. « Ce n’est pas 50 % de notre temps, mais une fois qu’on voit des joueurs intéressants et qui sont financièrement « faisables », on se déplace dans les stades partout en Europe. » /jpp-gjo