Raphaël Nuzzolo, dénicheur de talents à plein temps

Raphaël Nuzzolo poursuit sa nouvelle vie. L’ancien attaquant vedette de Neuchâtel Xamax continue sa mission entamée il y trois ans : dénicher des talents. Engagé comme scout par Young Boys en septembre 2023, d’abord à 50 %, l’ancien footballeur se retrouve aujourd’hui salarié à temps plein du club de Super League. Il œuvre au sein d’une cellule de scouting dirigée par l'ancien international Stéphane Chapuisat et qui comprend également un data analyste et un directeur technique.





Toujours l’amour du stade

Après plus de 20 ans de carrière, partagés entre les Young Boys et Neuchâtel Xamax, Raphaël Nuzzolo avait l’envie de garder un pied dans le monde du football. Une envie qui perdure encore aujourd’hui, même si l’amour du ballon rond se vit d’une autre manière. « C’est un peu différent. On n’a plus les mêmes émotions que lorsqu’on était sur le terrain. J’ai aussi dû apprendre à aller au bureau, à être derrière un ordinateur et à rendre des rapports », sourit l’ancien « rouge et noir ». Quant à l’aspect le plus plaisant dans son travail actuel, Raphaël Nuzzolo n’hésite pas longtemps avant de répondre : « Aller au stade et voir des matches ! »