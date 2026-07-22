Des contrats pros pour trois jeunes Xamaxiens

Trois jeunes Neuchâtelois concluent leur premier contrat de footballeurs professionnels avec Xamax. Le club « rouge et noir » de Challenge League annonce ce mercredi la signature d’Adonis Bourezak, Loïc Veya et Kilian Arancibia Valdebenito. Tous les trois sont issus de la formation de la Xamax Academy.

Adonis Bourezak, du haut de ses 1,93m, peut évoluer en défense centrale ainsi qu’au milieu de terrain. Loïc Veya joue à la pointe de l’attaque. Tous les deux ont déjà fait quelques piges au sein de la première équipe de Neuchâtel Xamax la saison passée.

La situation est différente pour Kilian Arancibia Valdebenito. Le gardien signe un contrat avec les « rouge et noir », mais ira acquérir de l’expérience et du temps de jeu dans les cages du FC Coffrane en 1re Ligue pour l’exercice à venir.

En parallèle, Neuchâtel Xamax a signé son troisième gardien, en la personne de Jean-Daniel Mayasi.

Par contre, Elmedin Zahaj quitte la Maladière. Le milieu offensif de 19 ans avait rejoint la première équipe de Neuchâtel Xamax le 21 janvier 2025. /comm-lgn