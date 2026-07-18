Neuchâtel Xamax réussit sa générale

Neuchâtel Xamax sort victorieux de sa répétition générale. À une semaine de la reprise du championnat de Challenge League de football, les « rouge et noir » ont battu le FC La Chaux-de-Fonds 4-0 vendredi soir à La Maladière lors de leur dernière rencontre de préparation.

Ce match a été l’occasion pour le public de découvrir le nouveau maillot des Xamaxiens, et le nouveau gardien Uros Likar, titularisé par le coach.

Face aux pensionnaires de 1re Ligue, les joueurs de Brunor Berner ont maitrisé les opérations dès les premières minutes de jeu, se créant plusieurs occasions. Une domination récompensée à la 14e minute, avec l’ouverture du score de Vincent Nvendo. Le Genevois qui a récidivé deux minutes plus tard, de la tête (2-0). Les Xamaxiens ne se sont pas relâchés et ont inscrit à un troisième but dans la cage chaux-de-fonnière à la 20e minute, par l’intermédiaire de Léon Bergsma. Le score aurait pu être encore plus lourd cinq minutes plus tard lorsqu’Ibrahima Keita s’élançait pour tirer un pénalty. Mais le portier du FCC Darren Lima Semedo s’est imposé dans le duel et permis à son équipe de rester dans le match jusqu’à la pause. À noter la sortie prématurée de Léo Seydoux à la demi-heure de jeu, remplacé par Yuri Peverelli, peut-on lire sur le site de Neuchâtel Xamax.

De retour de la mi-temps, avec plusieurs changements des deux côtés, le jeu semblait plus équilibré. Les occasions se succédaient pour les deux formations neuchâteloises. Mais les Xamaxiens n’ont pas lâché l’affaire et ont enfoncé le clou à la 88e grâce à une frappe lointaine du jeune Altin Azemi (4-0).

Les « rouge et noir » terminent leur préparation estivale sur une victoire. Place à présent au championnat de Challenge League : premier match vendredi prochain, à 19h30, face au SC Kriens à La Maladière. Une rencontre que vous pourrez vivre en direct sur RTN. /lgn