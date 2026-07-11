Neuchâtel Xamax renverse Lausanne-Sport

Pour leur 4e match de préparation, les footballeurs « rouge et noir » se sont imposés 2-1 contre ...
Neuchâtel Xamax renverse Lausanne-Sport

Pour leur 4e match de préparation, les footballeurs « rouge et noir »  se sont imposés 2-1 contre le Lausanne-Sport ce samedi à la Tuilière.

Les Neuchâtelois ont marqué le but décisif à la 70ème minute ce samedi face au Lausanne-Sport (Photo d'archives : Bertrand Pfaff). Les Neuchâtelois ont marqué le but décisif à la 70ème minute ce samedi face au Lausanne-Sport (Photo d'archives : Bertrand Pfaff).

Neuchâtel Xamax repart de la Tuilière avec une victoire. En déplacement sur la pelouse du Lausanne-Sport pour son 4e match de préparation, le club de football de la Maladière s'est imposé 2-1 face à la formation vaudoise de Super League ce samedi. Mené 1-0 à la pause, le succès a été acquis grâce à un doublé de Badara Diomandé, l'une des nouvelles recrues xamaxiennes.

Les hommes de Bruno Berner poursuivront leur préparation mercredi soir avec une rencontre face au FC Coffrane. Le coup d'envoi sera donné à 18h30 au stade du Littoral, à Milvignes. /ave


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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