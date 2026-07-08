Neuchâtel Xamax tient son nouveau gardien

Un gardien slovène débarque à La Maladière. Neuchâtel Xamax annonce ce mercredi l’arrivée d’Uros Likar pour la prochaine saison de Challenge League de football. Âgé de 26 ans, le gardien de 1m86 était titulaire au NK Bravo, en première division slovène, lors du dernier exercice. Uros Likar découvrira ainsi le championnat suisse, lui qui n’a évolué qu’en Slovénie au cours de sa carrière. Il remplace Edin Omeragic au sein du club « rouge et noir », annoncé partant au Stade de Reims plus tôt mercredi. /comm-lgn